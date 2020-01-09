РИАМО - 9 янв. Партия из 50 новейших отечественных пистолетов «Удав» калибра 9 миллиметров поступит в подразделения Министерства обороны России в 2020 году, сообщается на сайте военного ведомства.

«В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов», – говорится в материале.

Испытания нового самозарядного пистолета велись с мая прошлого года. В данный момент они успешно завершились.

Пистолетный комплекс показал хорошую работу и высокие баллистические качества в разных условиях. Его испытывали, к примеру, при экстремальных температурах – от минус 50 градусов до плюс 70 градусов. Эксперты сделали вывод о его пригодности для применения всеми родами войск.

Пистолет сделан под патрон повышенной мощности 9 на 21 миллиметр. Данный боеприпас способен пробить бронежилет второго класса на расстоянии в несколько десятков метров.

Для стрельбы можно использовать все типы патронов данного калибра: с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.