РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске в 2019 году почти в два раза увеличил реализацию патронов спортивной серии «Олимп», сообщается на сайте предприятия.

«За 2019 год торговая сеть ООО «ТЕМП» почти в два раза увеличила реализацию патронов серии «Олимп» производства ЦНИИТОЧМАШ. В спортивную линейку патронов входят «Олимп-В» (для соревнований спортсменов-стрелков), «Олимп-Рубеж» (для тренировок спортсменов-стрелков), «Олимп-БИ» (для соревнований биатлонистов), «Олимп-Норд» (для тренировок биатлонистов)», – говорится в сообщении.

ЦНИИТОЧМАШ выпускает патроны кольцевого воспламенения серии «Олимп» на протяжении 40 лет. Используя эти патроны, российские спортсмены завоевали более 200 медалей различного достоинства и установили более 150 олимпийских, мировых и европейских рекордов.

«Мы с большим уважением относимся к разработчикам и производителям патронов, а тем более к предприятиям с такими богатыми историей и традициями, как ЦНИИТОЧМАШ. «Олимп» – надежные, качественные патроны, которые пользуются популярностью в первую очередь у спортсменов. ЦНИИТОЧМАШ является ведущим предприятием страны, занимающимся разработкой конструкций и технологий изготовления патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметров, а также осуществляющим их мелкосерийный выпуск», – сказал коммерческий директор ООО «ТЕМП» Владимир Приходько.

На российском оружейном рынке название «ТЕМП» широко известно. Начав свою деятельность в 1993 году, сегодня компания является одним из крупнейших представителей на рынке оптово-розничной торговли гражданским, служебным и спортивным оружием, патронами к нему, аксессуарами для оружия, товарами для охоты и активного отдыха. Являясь дилером ведущих российских производителей оружия и патронов, «ТЕМП» неизменно занимает одно из первых мест в стране по объему реализуемой продукции.