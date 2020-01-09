РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Навалы мусора возле контейнерной площадки на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске убрали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель сообщил, что около месяца возле контейнерной площадки у дома №6 на Ильинском шоссе не убирают навалы мусора.

«По указанному адресу вывоз отходов осуществлен (фото прилагается)», – отметил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он добавил, что согласно графику, вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться ежедневно, вывоз раздельно накопленных отходов – один раз в три дня, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке от УК.

«Содержание контейнерной площадки в чистоте – в компетенции управляющей компании. Это регламентировано пунктом 13 ПП РФ №1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения в постановление правительства РФ от 25.08.2008 №641». Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – заключил Козлов.