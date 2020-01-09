РИАМО - 9 янв. В городском округе Клин завершили реконструкцию с расширением детской школы искусств имени П.И. Чайковского на улице Захватаева, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь нового блока составила порядка 3,4 тысячи квадратных метров. В рамках проекта также проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Проектом реконструкции предусмотрено возведение пристройки к детской школе искусств имени П.И. Чайковского, в которой разместились хореографические и выставочный залы, костюмерная и творческая мастерская, кабинеты для секций и кружков, в том числе помещение для занятий хора, а также административные и вспомогательные помещения», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Благодаря реконструкции в школе смогут заниматься около 2,5 тысяч детей. Ранее мощность школы составляла 1,8 тысячи учащихся.

Возведение нового блока школы искусств провели в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств из бюджета.