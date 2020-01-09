РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. В городском округе Люберцы продолжаются работы по уборке дорог и тротуаров от снега, в четверг обработали пескосоляной смесью 152 километра дорожной сети, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В связи со снегопадом, начавшимся этой ночью, в городском округе Люберцы обработали пескосоляной смесью 152 километра дорог. Особое внимание уделили опасным участкам – мостам, крутым спускам и подъемам, перекресткам и подъездам к остановкам общественного транспорта», – сказал Ружицкий.

Глава округа добавил, что в борьбе со снегом на дорогах и тротуарах в четверг было задействовано 26 единиц спецтехники.