РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. В библиотеке подмосковных Люберец 10 января состоится чтение литературных произведений чешского писателя Карела Чапека, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие состоится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«10 января в люберецкой библиотеке «Бригантина» состоятся чтения литературных произведений Карела Чапека. Чтения приурочены к 130-летию со дня рождения чешского писателя Карела Чапека. Сотрудники библиотеки прочитают главные произведения Чапека для дошкольников и ребят младшего школьного возраста», – говорится в сообщении.

Начало чтений в 16:00. Адрес библиотеки «Бригантина»: улица Мира, дом №19.

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