РИАМО - 9 янв. В 2019 году 28 новых компаний пришли в особую экономическую зону технико-внедренческого типа (ОЭЗ) «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова, в минувшем году на территории ОЭЗ были введены в эксплуатацию семь новых производственных объектов, шесть приступили к коммерческому выпуску продукции.

«Кроме того, в 2019-ом управляющая компания особой экономической зоны привлекла 28 новых резидентов, 18 из которых уже получили официальный статус, остальным 10 вручат свидетельство о резидентстве в начале нового года», – отметил Хромов.

По его словам, за прошедший год зафиксирован рост производственной активности резидентов, что сказывается на финансовых результатах, в том числе на выручке. В прошлом году этот показатель составил порядка 10 миллиардов рублей – это почти четверть от всего объема выручки резидентов за все время работы ОЭЗ.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» расположена на площади 217 гектаров одноименного городского округа. По состоянию на сегодняшний момент ее резидентами являются 164 компании.