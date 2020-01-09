РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Запланированный на 11 января органный концерт в детской музыкальной хоровой школе «Алые паруса» Красногорска отменили по техническим причинам, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Концерт 11 января «Встречаем Старый Новый год с Красногорским органом» отменен по техническим причинам. Приносим извинения», – говорится в сообщении.

Ближайший концерт в «Алых парусах» состоится 13 января. В «Рождественских встречах» прозвучат рождественские произведения в исполнении концертных и старших хоровых коллективов хоровой школы. Начало в 18:30.

Адрес ДМХШ «Алые паруса»: Красногорск, улица Ленина, дом №38В.

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