РИАМО - 9 янв. Пункты приема новогодних елей открылись на территории 29 лесопожарных станций (ЛПС) Подмосковья, они будут работать до конца января, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сдать хвойные деревья жители Подмосковья и гости региона могут в пунктах приема, которые открыты на всех ЛПС до конца января 2020 года. <…> Из пунктов сбора деревья отправят на переработку на мульчерной установке, где из них сделают древесную щепу. Затем полученная мульча будет использоваться в лесных питомниках комитета», - говорится в сообщении.

Жителям региона напомнили, что на мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения.

В пункты приема можно сдать елки, сосны и пихты. Дерево необходимо освободить от мишуры и украшений.

По данным продавцов живых елей, в Московском регионе для празднования Нового года купили более 500 тысяч деревьев. Это составляет примерно 85 тысяч кубометров древесины.

Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» стартует в Московской области 15 января. В каждом городском округе региона организуют в среднем по два брендированных пункта приема новогодних елок. Планируется, что в акции примут участие не менее 50 тысяч жителей Подмосковья.

Адреса ЛПС ГАУ Московской области «Центрлесхоз», в которых можно сдать на переработку новогодние ели:

- Можайский городской округ, деревня Мокрое;

- Лотошино, улица Ветеринарная;

- Одинцовский городской округ, Голицыно, Петровское шоссе, дом 34;

- Наро-Фоминск, п/о Афанасовка, 71 километр Киевского шоссе;

- Истра, улица Лесная, дом 22;

- Клин, Талицкий проезд, дом 1;

- городской округ Павловский Посад, поселок Мехлесхоз;

- Богородский городской округ, сельское поселение Ямкинское, село Ямкино;

- Орехово-Зуевский городской округ, деревня Савинская, улица Яковлевское лесничество, дом 11, строение 1;

- Орехово-Зуевский городской округ, поселок Исакиевское озеро, улица Зуевское лесничество, дом 6Б;

- Орехово-Зуевский городской округ, поселок Куровское, улица Лесная, дом 50;

- городской округ Шатура, село Кривандино, улица Центральная;

- городской округ Шатура, деревня Дмитровский Погост;

- городской округ Воскресенск, поселок Хорлово, улица Лесная Дача, дом 2а;

- Раменский городской округ, деревня Тумановка;

- городской округ Егорьевск, деревня Семеновское;

- городской округ Луховицы, поселок Красная Пойма;

- городской округ Луховицы, поселок Белоомут, улица Большая Огаревская, дом 113;

- городской округ Ступино, поселок Михнево, улица Полевая;

- Коломенский городской округ, деревня Солосцово, улица Озерная, дом 2;

- Озеры, улица Свердлова, дом 1;

- городской округ Серпухов, Карпова поляна;

- Чехов, улица Зеленая, дом 12;

- Дмитров, улица Сосновая, дом 1А;

- Талдом, улица Советская, дом 25А;

- городской округ Щелково, поселок Клюквенный;

- Сергиево-Посадский городской округ, поселок Лесхоз;

- городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Лесопарковая, дом 8;

- городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Поварово, микрорайон Лесхоза.