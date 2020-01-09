РИАМО - 9 янв. Пункты приема новогодних елей открылись на территории 29 лесопожарных станций (ЛПС) Подмосковья, они будут работать до конца января, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сдать хвойные деревья жители Подмосковья и гости региона могут в пунктах приема, которые открыты на всех ЛПС до конца января 2020 года. <…> Из пунктов сбора деревья отправят на переработку на мульчерной установке, где из них сделают древесную щепу. Затем полученная мульча будет использоваться в лесных питомниках комитета», - говорится в сообщении.
Жителям региона напомнили, что на мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения.
В пункты приема можно сдать елки, сосны и пихты. Дерево необходимо освободить от мишуры и украшений.
По данным продавцов живых елей, в Московском регионе для празднования Нового года купили более 500 тысяч деревьев. Это составляет примерно 85 тысяч кубометров древесины.
Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» стартует в Московской области 15 января. В каждом городском округе региона организуют в среднем по два брендированных пункта приема новогодних елок. Планируется, что в акции примут участие не менее 50 тысяч жителей Подмосковья.
Адреса ЛПС ГАУ Московской области «Центрлесхоз», в которых можно сдать на переработку новогодние ели:
- Можайский городской округ, деревня Мокрое;
- Лотошино, улица Ветеринарная;
- Одинцовский городской округ, Голицыно, Петровское шоссе, дом 34;
- Наро-Фоминск, п/о Афанасовка, 71 километр Киевского шоссе;
- Истра, улица Лесная, дом 22;
- Клин, Талицкий проезд, дом 1;
- городской округ Павловский Посад, поселок Мехлесхоз;
- Богородский городской округ, сельское поселение Ямкинское, село Ямкино;
- Орехово-Зуевский городской округ, деревня Савинская, улица Яковлевское лесничество, дом 11, строение 1;
- Орехово-Зуевский городской округ, поселок Исакиевское озеро, улица Зуевское лесничество, дом 6Б;
- Орехово-Зуевский городской округ, поселок Куровское, улица Лесная, дом 50;
- городской округ Шатура, село Кривандино, улица Центральная;
- городской округ Шатура, деревня Дмитровский Погост;
- городской округ Воскресенск, поселок Хорлово, улица Лесная Дача, дом 2а;
- Раменский городской округ, деревня Тумановка;
- городской округ Егорьевск, деревня Семеновское;
- городской округ Луховицы, поселок Красная Пойма;
- городской округ Луховицы, поселок Белоомут, улица Большая Огаревская, дом 113;
- городской округ Ступино, поселок Михнево, улица Полевая;
- Коломенский городской округ, деревня Солосцово, улица Озерная, дом 2;
- Озеры, улица Свердлова, дом 1;
- городской округ Серпухов, Карпова поляна;
- Чехов, улица Зеленая, дом 12;
- Дмитров, улица Сосновая, дом 1А;
- Талдом, улица Советская, дом 25А;
- городской округ Щелково, поселок Клюквенный;
- Сергиево-Посадский городской округ, поселок Лесхоз;
- городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Лесопарковая, дом 8;
- городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Поварово, микрорайон Лесхоза.
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