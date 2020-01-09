РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Жителей Подольска приглашают на народные гуляния «Святки» 15 января, в программе запланированы игры, песни и гадания, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Народные гуляния «Святки» пройдут в Сельском доме культуры «Романцево» 15 января. Мероприятие организовано при поддержке библиотеки-филиала №21 и Русского музея обрядов и быта. Сотрудники музея подготовили для гостей и жителей округа особенную святочную программу – традиционные песни с закличками, фольклорные сезонные игры для детей и взрослых, а также гадания и многое другое», – говорится в сообщении.

Активное участие в празднике примут фольклорный ансамбль «Перемышль Городец», младшая, средняя и старшая группы фольклорного коллектива «Чижики», клуб военно-исторической реконструкции «Доброволец», а также фольклорный ансамбль «Терем».

Мероприятие будет проходить по адресу: поселок радиоцентра «Романцево», дом №10. Начало в 18:00, вход свободный.

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