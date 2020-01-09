РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Порядка 10 тысяч человек покатались на коньках на катке на Ярмарочной площади в подмосковном Красногорске в период новогодних праздников, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«10 тысяч человек посетили каток на Ярмарочной площади в праздничные дни. Жители Красногорска могут бесплатно покататься на катке до 30 марта», – говорится в сообщении.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Покататься можно бесплатно, прокат коньков обойдется в 200 рублей.

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