В предстоящий уикенд в Москве можно еще раз прогуляться по праздничным площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество», сходить в кино на январские премьеры «Вторжение» и «Дело Ричарда Джуэлла», посетить рождественский концерт Хаски и собачью елку, а также собрать свой букет на «Арт-эксперименте» в «Гараже».

ПЯТНИЦА, 10 января

Рождественский концерт Хаски

pixabay

Скандальный рэпер Хаски 10 января даст камерный концерт «Рождественское чудо» в московском клубе «16 тонн». Концерты Хаски – это всегда перфоманс, в этот раз он презентует отрывок фильма, посвященного этнографической экспедиции в Кировскую область. На концерте прозвучат все треки с альбома «Автопортреты» и, возможно, песни с нового альбома, релиз которого запланирован на 2020 год. В программе концерта звездные гости, имена которых держатся в секрете.

Где: Москва, клуб «16 тонн»

Цена: от 3000 рублей

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Фильм «Вторжение»

Новый фантастический фильм Федора Бондарчука о пришельцах в Чертанове – «Вторжение» – вышел в прокат 1 января. Этот сиквел «Притяжения» 2017 года расскажет о том, что стало с девушкой Юлей после контакта с пришельцем. Сможет ли любовь победить угрозу вторжения и удастся ли людям сохранить человеческое лицо? В главных ролях Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Фильм «Дело Ричарда Джуэлла»

Еще одна январская премьера – новый фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла» – в прокате с 9 января. Эта история об охраннике на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, спасшем сотни жизней благодаря своему вниманию и сноровке. Несмотря на героический поступок, охранника обвинили в том, что именно он готовил теракт, и герой подвергся травле со стороны СМИ.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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«Арт-эксперимент. Вы в эфире»

официальный сайт музея

Юбилейный «Арт-эксперимент. Вы в эфире» со 2 по 12 января проходит в музее современного искусства «Гараж». Он посвящен поэтическим и магическим свойствам запахов. В 1875 году викторианские физики Бальфур Стюарт и Питер Гатри Тейт в своем труде «Невидимая Вселенная» предложили понимать эфир как хранилище образов, ощущений, форм и чувств – иными словами, как особое пространство памяти.

Посетители могут узнать, как связаны свеча во время горения и маршрут космического путешествия от нашей планеты к черной дыре, совершить воображаемый полет в космос и создать парфюмерные композиции, соединив огонь, воду, землю и воздух. В конце арт-эксперимента можно будет создать «целительный букет», в который войдут цветы, отвечающие за те или иные эмоциональные состояния.

Где: Москва, музей современного искусства «Гараж», пространство «Лаб»

Цена: 800 рублей

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СУББОТА, 11 января

Камерная распродажа «Ковер-аукцион»

официальная страница мероприятия в Facebook

Камерная распродажа семи московских винтажных проектов 11 января пройдет в Blanc. Свои товары со скидками представят Strogo Vintage, Cream, Mix & Match Vintage, Raise Vintage, Kitsch Vintage Shop, Total Vintage и Past Perfect. На ярмарке можно будет торговаться, пить чай и вытягивать предсказания под музыку Таркана. Вечером на ярмарке пройдет аукцион от мебельного проекта Loft Design.

Где: Москва, Blanc в Хохловском переулке

Цена: бесплатно

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Спектакль «Книга джунглей»

Музыкально-пластический спектакль «Книга джунглей» 11 января пройдет в Московском Губернском театре. Это история, в основе которой одноименный сборник рассказов Киплинга, о человеческом детеныше Маугли. Он потерялся в индийских джунглях и ему предстоит выживать среди волков, пантеры и медведя, которые станут ему друзьями.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 400 до 1800 рублей

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«Волшебный каток» на Красной площади

Сайт мэра Москвы

Благотворительный «Волшебный каток» 11 января откроется на Красной площади. В этот день любой желающий, купивший билет на ГУМ-Каток, сможет помочь подопечным фонда «Жизнь в движении». На катке вместе с гостями будут кататься Ингеборга Дапкунайте, Анатолий Белый, Инга Оболдина, хоккеисты Александр Якушев, Виталий Прохоров, Алексей Яшин, футболисты Александр Мостовой и Евгений Алдонин и другие.

Где: Москва, ГУМ-каток

Цена: по билету на каток

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 января

Продолжение фестиваля «Путешествие в Рождество»

Городской новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», который с размахом открылся 13 декабря, в этот уикенд должен был завершиться, но по решению городских властей его продлили до 31 января. Еще есть шанс увидеть ледовые спектакли и концерты, поучаствовать в мастер-классах и спортивных активностях, сфотографироваться на фоне нарядных елок и сказочных арт-объектов, попробовать угощения и глинтвейны из разных стран и выбрать сувениры в подарок друзьям и близким.

Где: Москва, Манежная площадь, площадь Революции, Новый Арбат, Тверской бульвар, пл. Юности в Зеленограде и другие площадки в округах

Цена: бесплатно

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«КоргиЕлка!»

официальная страница мероприятия в Facebook

Новогодний праздник для собак «КоргиЕлка!» 12 января пройдет в парке «Сокольники». На мероприятие приглашают владельцев корги, чтобы принять участие в «Догшоу зима 2020», а также всех любителей собак. В программе – новогодний парад собак, в рамках которого хозяева с корги прогуляются по аллеям парка под живой оркестр. Также на празднике можно будет принять участие в конкурсах и развлечениях.

Где: Москва, парк «Сокольники»

Цена: бесплатно