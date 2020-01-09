РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 янв. Общественники в период новогодних праздников провели мониторинг состояния контейнерных площадок в подмосковном Королеве, сообщается в Instagram-аккаунте городской общественной палаты.

Члены общественной палаты проверили санитарное содержание контейнерных площадок по нескольким адресам на улице Октябрьская.

«В целом контейнерные площадки оборудованы в соответствии с действующим законодательством. Площадки ограждены с трех сторон. Серые контейнеры нового образца стоят на твердом асфальтовом покрытии под водонепроницаемой крышей. Есть график вывоза мусора. Нарушения вывоза мусора не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Проведенный рабочей группой общественной палаты города 8 января осмотр показал: контейнерные площадки содержатся в хорошем санитарном состоянии. Общее замечание – синие сетчатые контейнеры должны стоять под водонепроницаемой крышей.

На площадке у дома №17 бункер под крупногабаритный мусор переполнен бытовыми отходами разного рода, мешки со строительным мусором и элементы деревянных конструкций сложены у бункера.

Также проверялись условия по раздельному сбору отходов. На некоторых площадках синие контейнеры стояли не под козырьком.

По результатам проверки составлены акты, которые будут направлены в адрес регионального оператора.