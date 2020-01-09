РИАМО - 9 янв. В Пушкине с 7 по 9 февраля пройдет X фестиваль «Кубок святого равноапостольного Николая Японского», программа пополнится новой дисциплиной – мечевым боем, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Участниками события станут представители различных регионов страны, а также команды из Республики Беларусь и Казахстана. Помимо мечевого боя, в основную программу фестиваля включены 18 видов единоборств и боевых искусств», – говорится в сообщении.

Кроме того, состоится матчевая встреча сборных России и Японии по каратэ, сумо, киокушинкай и всестилевому каратэ, а также пройдут соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В рамках юбилейного фестиваля боевых искусств «Кубок Николая Японского» в 2020 году впервые состоятся соревнования по современному мечевому бою. Это новая, еще развивающаяся дисциплина, но обретающая популярность по всей России. На данный момент в стране насчитывается более 150 клубов, развивающих этот вид спорта, и включение его в программу такой масштабной площадки, собирающей тысячи спортсменов, как нельзя лучше повлияет на его популяризацию», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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