РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Более 170 единиц спецтехники и порядка 900 человек вышли в четверг на уборку улично-дорожной сети, придомовых и общегородских территорий, парковок, детских площадок городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для оперативной очистки территорий округа от снега выведено порядка 170 единиц спецтехники, работает более 900 человек. Все коммунальные службы работают в экстренном режиме», – сказал Ружицкий.

Он также добавил, что в Люберцах работает служба инспекции дорог (СИД). Ее специалисты ежедневно проверяют качество содержания дорог в округе и оперативно информируют администрацию и подрядные организации о выявленных нарушениях. У СИД работает горячая линия: 8(999)968-20-98.