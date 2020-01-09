РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Полицейские Подольска задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже банковской карты и снятии с нее более 20 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела УМВД России по Подольску поступило заявление от 69-летнего местного жителя о том, что неизвестный около одного из домов на Строительном переулке микрорайона Климовск Подольска похитил его банковскую карту, с которой впоследствии снял денежные средства в размере более 20 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 32-летнего подольчанина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.