РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Презентация новой книги по краеведению «Из жизни замечательных людей» пройдет 11 января в библиотеке поселка Малаховка подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Литературная встреча организована в рамках проекта губернатора «Активное долголетие в Подмосковье».

«Презентация новой книги по краеведению «Из жизни замечательных людей» состоится в библиотеке поселка Малаховка городского округа Люберцы 11 января. Автор книжной новинки об истории Малаховки – председатель «Общества малаховских краеведов» Владимир Кожаров. На его счету пять литературных произведений по краеведению», – говорится в сообщении.

Желающие ознакомиться с новой книгой Кожарова могут приобрести ее у автора или взять в библиотеке. Встреча пройдет 11 января в 15:00. Вход свободный. Адрес библиотеки: поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом №1.