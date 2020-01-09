РИАМО - 9 янв. Актер Леонардо Ди Каприо оказал помощь в поиске и спасении утопающего, который выпал с борта круизного лайнера, сообщает Газета.ru.

Член команды круизного лайнера 30 декабря 2019 года выпал за борт судна. Рядом находилась яхта Ди Каприо, где он проводил время со своими друзьями.

«Получив сигнал бедствия, Ди Каприо отдал распоряжение искать утопающего», - говорится в материале.

Судно актера было единственным, которое участвовало в поисках мужчины на воде, где утопающий провел 11 часов. Его удалось спасти.

Как сказал капитан лайнера, шансы на спасение были очень маленькие.