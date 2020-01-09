РИАМО - 9 янв. Строительство нового учебного корпуса, который пристраивается к зданию гимназии №2 «Квантор» на улице Калинина в Коломенском городском округе, завершат в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

На данный момент Главгосстройнадзор Подмосковья проверяет ход возведения пристройки.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству котлована», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Четырехэтажный учебный корпус рассчитан на 300 мест. Площадь пристройки составит 8,3 тысячи квадратных метров.

Объект предусматривает учебные помещения, кабинеты рекреации, медицинский блок, обеденный зал на 300 мест с кухней, спортивный зал, актовый зал на 300 посадочных мест, библиотечно-информационный центр, административный блок.

«Завершение строительства пристройки намечено на 2021 год», – добавил Гарибян.