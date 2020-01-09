РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В молодежном центре «Ровесник» в Подольске провели познавательный квест для детей «В поисках здоровья», сообщается в группе «МУ «Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Ровесник» 8 января прошел квест «В поисках здоровья». Ребята и девчата проделали долгий путь в поисках здоровья: составили режим дня; отказались от вредных привычек и вредной пищи; вспомнили правила гигиены и для чего нужны витамины. Также дети прошли полосу препятствий и нашли коробку с мандаринами», – говорится в сообщении.

Сотрудники центра пожелали всем участникам доброго здоровья.