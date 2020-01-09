РИАМО - 9 янв. На портале государственных и муниципальных услуг Московской области начал работать сервис комитета лесного хозяйства региона, с помощью которого можно узнать сведения о пересечении границ земельных участков с землями лесного фонда, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Сервис работает с 1 января 2020 года.

«Для получения информации достаточно ввести кадастровый номер земельного участка в соответствующее поле, и система мгновенно выдаст результат», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно будет получить в рамках этого сервиса, заказав «Справку о пересечении с ГЛФ».