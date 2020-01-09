РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска в ходе рейда у ТЦ «Капитолий» выявили восемь нарушителей правил перевозки детей, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«За время проведения рейда, приблизительно в течение двух часов, было выявлено и привлечено к ответственности за нарушение правил перевозки детей восемь человек. Рейд у ТЦ «Капитолий» показал, что водители и родители пренебрегают правилами перевозки детей в автотранспорте. Итоги рейда показали, что в праздничные дни водители легковых автомобилей, перевозящие детей, не считают жизненно важной необходимостью делать это в соответствии с действующим законодательством», – сказал сотрудник.

По его словам, водители в свое оправдание использовали следующие аргументы: «поездка не дальняя», «мы очень спешили» и «на вызов такси приехала машина без детского удерживающего устройства, а другую ждать нет времени».

Он напомнил, что административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей. Но в первую очередь наличие детского автокресла – это проявление заботы к собственному ребенку, а не аксессуар, который нужен только сотруднику Госавтоинспекции.