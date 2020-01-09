РИАМО - 9 янв. В подмосковном Серпухове 18 января состоится фестиваль елочных дизайнеров-кутюрье «Елки-Палки в Принарском парке», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Мероприятие вошло в топ-25 самых ярких событий областного проекта «Зима в Подмосковье». Его гости смогут проявить себя творчески и создать елочные арт-объекты.

«В перерывах от творчества все желающие смогут принять участие в конкурсах, мастер-классах, розыгрышах призов и зимних покатушках. Перекусить и набраться сил можно будет в специальных «вкусных» домиках с горячими блюдами, булочками, десертами и согревающими напитками», - говорится в материале.

Участники мероприятия почувствуют себя настоящими дизайнерами-кутюрье, наряжая елки. В финале фестиваля будет представлена елочная галерея под открытым небом.

Мероприятие стартует 18 января в 12:00 по адресу: Серпухов, улица Театральная, дом 1, парк Принарский. Вход бесплатный.