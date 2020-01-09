РИАМО - 9 янв. В Подмосковье 15 января стартует экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь», в ней могут принять участие не менее 50 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В каждом городском округе появится в среднем по два брендированных пункта приема новогодних елок. Всего будет не менее 100 таких точек. Там будут принимать на переработку живые новогодние деревья. Список адресов и график работы появятся на сайтах администраций, министерства ЖКХ региона и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

«Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» очень востребована нашими жителями. Это показал прошлый год, когда в акции приняло участие несколько тысяч активных граждан, которые собрали более 7,5 тысяч елок. В этом году мы решили увеличить срок акции, и она пройдет с 15 января по 15 февраля. Рассчитываем, что в мероприятии примут участие не менее 50 тысяч человек, и мы соберем в несколько раз больше елок, чем в прошлом году», - сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он добавил, что для этого наблюдается хорошая тенденция: в течение года была отмечена высокая вовлеченность жителей в раздельный сбор отходов. Кроме того, в конце года открыли два пункта сбора отходов для вторичной переработки «Мегабак» в Рошале и Балашихе, куда жители также смогут привезти ели и другие крупногабаритные отходы: спил, одежду, мебель, бытовую технику.

Собранные елки отправят на вторичную переработку. Переработанная щепа пойдет на компост для посадки новых елей в ходе ежегодной акции «Посади свое дерево».

Цель акции – предоставить жителям комфортные условия при обращении с сезонным крупногабаритным мусором, чтобы ели не выкидывались навалом на придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы многоквартирных домов. Акция также способствует восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья, так как щепа используется при высадке новых деревьев.

В Подмосковье работает несколько десятков предприятий, которые занимаются вторичной переработкой отходов, они перерабатывают собираемые жителями «чистые» отходы, такие как пластик, стекло, бумага и картон, металл и текстиль, бывшие в употреблении покрышки и прочее.

Сейчас на вторичную переработку идет около 1 миллиона тонн твердых отходов. В течение года этот показатель увеличится как минимум вдвое. Активная позиция жителей области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку, сегодня этот показатель составляет 20%, а ближайших планах достичь 50% вторичной переработки от всего объема ТБО в регионе.