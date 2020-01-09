РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В Подольске готовится к открытию после реконструкции детский оздоровительный центр «Родина» с бассейном, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В городском округе Подольск в поселке Поливаново завершены работы по реконструкции лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока детско-юношеского оздоровительного центра «Родина». Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Реконструкция лечебного корпуса проводилась в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«В рамках проведенных работ по реконструкции в оздоровительном центре появились универсальный спортивный зал с раздевалками, душевыми, тренерскими и судейскими комнатами, а также трибунами для зрителей. Кроме того, оборудован новый современный плавательный бассейн», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В рамках проекта также проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Объект оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.