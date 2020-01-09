РИАМО - 9 янв. В Дединове и Белоомуте в городском округе Луховицы временно прекращена паромная переправа через реку Оку, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Это, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, связано с понижением уровня воды. Переправиться через Оку на авто можно в Ловцах.

«В 2019 году опасное явление «Низкая межень» была в пределах от пяти до девяти сантиметров ниже критической отметки. В этом году в связи с аномально теплой зимой и малым количеством осадков уровень воды понизился ниже критической отметки на 14-22 сантиметра. Таким образом, использование паромной переправы в Дединове не представляется возможным и является опасным для жизни и здоровья граждан», - рассказал замначальника по безопасности ГО ИЧС администрации округа Владимир Чичулин.

На данный момент изменения уровня воды в сторону понижения или роста могут быть обусловлены лишь изменениями температуры воздуха и ледовой обстановки.

Также, по словам Чичулина, на водоемах городского округа Луховицы отсутствуют участки с установившимся сплошным и достаточно прочным ледяным покровом, выход и выезд на лед опасны.