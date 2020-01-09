РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Рабочие приступили к монтажу ограждений стройплощадки школы на Армейском проезде в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Главгосстройнадзор проводит проверку хода строительства общеобразовательной школы, которая возводится на Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики.

«Новое учебное заведение общей площадью порядка 16,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 1100 учащихся. В настоящее время на объекте монтируется ограждение строительной площадки, а также ведутся работы по устройству временных проездов. Завершить строительство объекта планируется в 1 квартале 2021 года», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Застройщиком выступает МКУ «Градостроительное управление», генеральный подрядчик – ООО «Триумф».