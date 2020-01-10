Как правильно бегать зимой

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Руководитель бегового клуба RUN TLT Андрей Набиев отмечает, что основа комфортного зимнего бега – это правило многослойности в экипировке. Выбирать одежду важно по погоде и скорости на дистанции. Одно дело, если у вас неспешный кросс, другое дело – интервальный бег на время. Однако есть общие правила выбора.

1. Не надевать громоздкие свитера. Из-за большого количества одежды легко замерзнуть быстрее. Наша задача – максимально сохранить тепло, а объемные свитера в этом деле не помощники.

2. Не надевайте одежду из натуральных материалов вроде хлопка, трикотажа, шерсти. Одежду лучше выбирать из технологичного синтетического волокна: полиэстера, нейлона, полипропилена. Эти материалы быстрее выводят лишнюю влагу, не дают организму переохладиться.

3. Для бега зимой обязательны шапка и перчатки. Для того, чтобы защитить шею, бегуны используют бафф – функциональный головной убор- шарф, который надежно защищает от мороза и ветра.

4. Определить степень комфортности экипировки просто: важно одеться и постоять пару минут на улице. До начала тренировки должна чувствоваться легкая прохлада. Если вам тепло, то во время бега станет очень жарко.

По мнению Набиева, стоит придерживаться правила «10 градусов»: одеваться на тренировку так, как будто за окном на 10 градусов теплее. Отличное решение – приобрести комплект качественного термобелья, термоносков для зимнего бега, и тогда будет удобно и приятно тренироваться даже в –25.

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