РИАМО - 9 янв. Жена российского футболиста, нападающего клуба «Урал» Павла Погребняка Мария рассказала, что таксист сервиса «Яндекс.Такси» выгнал ее из машины и выбросил на дорогу вещи, не доставив в указанное место.

«Он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать, и выгонять меня из машины», - написала Погребняк в своем Instagram-аккаунте.

По словам Погребняк, она ехала на встречу с победительницами марафона по похудению, таксист не довез ее до входа в ресторан, отказался объезжать здание и начал кричать, чтобы она вышла из машины.

Он выбросил вещи Погребняк из автомобиля, в том числе и подарки для победителей конкурса.

Погребняк обратилась в «Яндекс.Такси» с просьбой уволить водителя и более тщательно отбирать сотрудников.

Инцидент произошел в Москве.

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