РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» на базе школы №14 в поселке Томилино 14 января проведут акцию «Безопасность участия в дорожном движении», сообщила начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

«Акция направлена на обучение несовершеннолетних участников дорожного движения навыкам безопасного поведения на дорогах. Сотрудники ГИБДД подготовили для учащихся начальных классов школы №14 открытый урок с обучающими видеороликами и викторинами. Начало в 11:00», – сказала Бунтина.

Она также добавила, что в рамках акции школьникам выдадут тематические памятки и световозвращающие наклейки.