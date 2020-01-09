РИАМО - 9 янв. В 2020 году в восьми округах Подмосковья пройдут выборы в советы депутатов, основные избирательные кампании пройдут в единый день голосования – 13 сентября, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

«Городские округа, в которых в 2020-м году пройдут выборы: Балашиха, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино, Электросталь, Дмитров, Рошаль», — говорится в сообщении.

В этих округах находятся 567 участковых избирательных комиссий. Общее число избирателей превышает 970 тысяч человек.