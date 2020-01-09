РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поблагодарила сотрудников дежурных спецслужб округа за работу в зимние каникулы, праздники прошли в штатном режиме.

«В усиленном режиме в праздники работали наши специальные дежурные службы. Благодарю красногорские подразделения МЧС, полиции, медиков больниц и скорой помощи, ЕДДС, коммунальные и дорожные службы за профессиональную и ответственную работу: новогодние и рождественские праздники в нашем округе прошли в штатном режиме», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также пожелала горожанам успешного и плодотворного 2020 года.