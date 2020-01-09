РИАМО - 9 янв. Шестиэтажной детско-взрослой поликлинике на 750 посещений в смену на севере Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание построили на Ленинградском проспекте, дом 16, за счет городского бюджета.

«Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену взрослого населения и 250 детского. Поликлиники для детей и взрослых с отдельными входами, изолированы друг от друга», - говорится в сообщении.

Детская поликлиника предусматривает размещение отделения медицинской профилактики с кабинетами «Здоровое детство» и доврачебного приема, кабинетов функциональной диагностики, педиатрического отделения, хирургического блока кабинетов, а также дневного стационара и физиотерапевтического блока.

Два приемно-смотровых бокса созданы для входа в поликлинику с детьми с симптомами инфекционных заболеваний, там также смогут принимать и детей-инвалидов на колясках.

Взрослая поликлиника имеет отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, блок врачей-специалистов, отделение врачей общей практики, отделение функциональной диагностики, дневной стационар, хирургический блок кабинетов, а также отделение реабилитации. На взрослое и детское отделение рассчитано отделение лучевой диагностики.

Для комфортного передвижения маломобильных пациентов медицинское учреждение оборудовали пандусами и лифтами. На прилегающей территории создана парковка, а также подъездная дорога.

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства на социальных объектах. К проверкам поликлиники на Ленинградском проспекте привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.