РИАМО (МЫТИЩИ) – 9 янв. Порядка 1,5 человек обратилось во взрослые поликлиники подмосковных Мытищ в период новогодних праздников, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«За девять дней нового года в приемно-диагностическое отделение МГКБ обратились более 1,6 тысячи пациентов. Во взрослые поликлиники города Мытищи обратились почти 1,5 тысячи человек, более 500 человек получили медицинскую помощь на дому. Силами врачей-педиатров детских поликлиник амбулаторно было принято 1093 ребенка, на дому неотложная помощь оказана 727 детям, осуществлено 43 патронажа к новорожденным», – говорится в сообщении.

Заведующий приемно-диагностическим отделением МГКБ Виталий Шконда отметил, что эти новогодние праздники выдались достаточно спокойными. Обратился мужчина 68 года рождения, во время запуска петарды он повредил палец правой кисти. Кроме того, поступали и пациенты в состоянии алкогольного опьянения.

Только в травмпункт обратились порядка 600 человек, в основном с уличными травмами: это переломы, ушибы, растяжения. Не обходится ни один праздник и без обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, связано это с чрезмерным употреблением алкоголя и не самой полезной еды.

Все праздничные дни медицинская помощь оказывалась круглосуточно и в полном объеме.