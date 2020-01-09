РИАМО - 9 янв. Третий сезон шоу «Танцы под звездами» пройдет в Ступине 18 января, его посвятили любимым советским фильмам и мультикам, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму по Московской области.

«Зрители увидят медленный вальс, танго, фокстрот, квикстеп, зажигательную самбу, ча-ча-ча, румбу, джайв и многие другие танцы. В рамках шоу пройдет конкурс по бальным танцам среди начинающих пар по программе массовый спорт», – говорится в сообщении.

По словам организатора шоу-конкурса Артура Дворецкого, все действие происходит в формате реального времени. На подготовку номера у участников есть три недели: за это время нужно продумать постановку танца, подобрать музыку и декорации, а также пошить костюмы.

Вход на мероприятие свободный. Оно начнется в 16:00 в субботу, 18 января, во Дворце культуры на проспекте Победы, 18/43.