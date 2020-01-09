РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Случай бешенства животных зафиксировали в поселке радиоцентра «Романцево» Подольска в декабре, в настоящее время к угрожаемой зоне относятся населенные пункты в радиусе около 10 километров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В декабре в поселке радиоцентра «Романцево» в СНТ «Радиоцентр №6 ГПР-1» был выявлен лабораторно подтвержденный случай бешенства у лисицы. К угрожаемой по бешенству зоне относятся все населенные пункты, садоводческие товарищества, животноводческие хозяйства, охотничьи угодья, пастбища, расположенные в радиусе 5-10 километров от очага», – говорится в сообщении.

Таким образом, к данной зоне относятся деревни Мещерское и Ивино городского округа Чехов, поселок радиоцентра «Романцево» Подольска, автодорога «М-2» (на запад 2,8 километра).

Важно не допускать контактов с дикими и беспризорными животными, а также провести прививки от бешенства непривитым животным и своевременно проводить ликвидацию стихийных свалок. Узнать подробности или задать вопросы можно по телефону Подольского филиала территориального ветеринарного управления №5: 8(496)754-78-61.