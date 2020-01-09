РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Возгорания мусора с разницей в девять минут произошли в мусоросборниках двух многоквартирных домов на улице Карбышева в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник отдела надзорной деятельности по горокругу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее в паблике «Красногорск Online» в соцсети «ВКонтакте» пользователи обсудили объявление за подписью УК ООО «ДЭЗ» о неизвестных, которые якобы совершают поджоги и взрывы в домах. Горожане в комментариях сообщили о случаях возгорания мусоропроводов на минувших зимних каникулах.

«В ночь на 8 января в 0:41 поступило сообщение о возгорании в доме №11 по улице Карбышева в Красногорске. Горел мусор в мусоросборнике на площади четыре квадратных метра между первым и вторым этажами. Повреждена труба мусоропровода», – сказал сотрудник.

Он также добавил, что девять минут спустя сообщение о подобном происшествии поступило из расположенного неподалеку дома №13 по той же улице.

«В ночь на 8 января мы услышали негромкий хлопок. Сначала подумали, что слесарь пошел в подвал трубы проверить. А следом раздался громкий врыв, совсем не такой, как от петарды. В окно я увидела дым, а потом подъехали пожарные», – поделилась жительница дома №11 Надежда Владимировна.

Сотрудник УК ООО «ДЭЗ» подтвердил, что мусоропровод в доме №11 получил серьезные повреждения. Кроме того, пострадали стекла в подъезде.

«Сейчас мусоропровод закрыли, он не работает во всем четвертом подъезде. Возле подъезда установили мусорный бак. В течение двух недель восстановим ствол мусоропровода», – подчеркнул сотрудник.

Кроме того, он отметил, что в ночь с 5 на 6 января в соседнем третьем подъезде также горел мусоропровод. А в четвертом подъезде дома №15 по улице Карбышева в ночь с 3 на 4 января на 8 и 9 этажах горели межквартирные холлы и примерно в это же время – мусорокамера на первом этаже.