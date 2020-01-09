РИАМО - 9 янв. С 1 по 8 января в роддомах и перинатальных центрах Московской области на свет появились 1323 малыша, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В этом году статистика по родам показала, что в новогоднюю ночь на свет появлялись преимущественно девочки – порядка 80%. Однако за все остальные праздничные дни ситуация «выровнялась». В итоге около 60% малышей, родившихся в новогодние праздники, мальчики», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что специалисты региона готовы оказать высококвалифицированную помощь беременным, роженицам и новорожденным в любое время, вне зависимости от праздничных дней.

По ее словам, первая новорожденная в 2020 году появилась на свет в Коломне в 00:05. Девочку назвали Меланией.