РИАМО - 9 янв. В Подмосковье со 2 по 8 января провели пилотный проект «Музей - детям», в его рамках региональные музей посетили около 30 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Со 2 по 8 января 2020 года учащиеся образовательных учреждений Российской Федерации смогли посетить 12 государственных и 56 муниципальных музеев Московской области бесплатно», - сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Он отметила, что за это время музеи области посетили около 30 тысяч школьников России. Для сравнения, топовую выставку работ Марка Шагала в музее «Новый Иерусалим» в Истре за месяц посетили 25 тысяч человек.

«Без сомнения можно сказать, что премьера проекта «Музей-детям» прошла успешно. Думаю, что он может стать еще одной культурной традицией Московской области», - добавила министр.

Для прохода в учреждение культуры участнику акции «Музей - детям» выдавали бесплатный билет, предоставляющий право разового посещения музея.

Данная акция направлена на популяризацию культурного наследия Подмосковья и Москвы, формирование у детей целостного понимания истории России, воспитание патриотического духа.

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