РИАМО - 9 янв. Энергетики компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей в минувшие новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Все энергооборудование компании работало в штатном режиме. Был усилен контроль за электросетевыми объектами, которые функционировали без сбоев. Во всех филиалах компании в период праздников было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», – говорится в сообщении.

Кроме этого, была разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений.

На протяжении всех праздников в оперативной готовности находились 443 бригады и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания – 121 передвижную электростанцию.

«Благодаря высокой квалификации технического персонала компании и современному электрооборудованию новогодние праздники в Москве и области прошли без сколько-нибудь значительных нарушений электроснабжения потребителей», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК» Дмитрий Гвоздев.