РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В подмосковном Подольске задержали 21-летнего автолюбителя, совершившего наезд на мужчину в микрорайоне Климовск и скрывшегося с места ДТП, пострадавшего госпитализировали, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по Подольску.

«9 января в 8:30 21-летний местный житель на автомобиле Toyota Sprinter совершил наезд на пешехода 1987 года рождения, а затем на припаркованный автомобиль Skoda Octavia на улице Коммунальная в микрорайоне Климовск и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение Подольской центральной городской больницы», – сказал сотрудник.

Он отметил, что нарушителя задержали. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.