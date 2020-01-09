РИАМО - 9 янв. В дни новогодних праздников Центр профориентации Московского метрополитена посетили более 4 тысяч человек, гостям рассказали об истории и особенностях работы столичного метро, сообщил РИАМО представитель пресс-службы подземки.

«В период новогодних праздников в Центре профориентации Московского метрополитена побывало более 4 тысяч человек, треть из них – это школьники и студенты. Для них провели экскурсии, рассказали об истории, различных подразделениях, профессиях и технических особенностях работы в метро», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самым массовым днем на новогодних каникулах стало 4 января. В этот день центр профориентации посетило более 1 тысячи человек.

«Одним из самых популярных экспонатов стал тренажер машиниста вагона типа 81-760, благодаря которому посетители могут попробовать себя в роли машиниста поезда Калининской линии», - добавил собеседник.

Всего за 2019 год центр посетили свыше 100 тысяч человек, треть посетителей – это учащиеся школ, колледжей и высших учебных заведений. В 2018 году количество экскурсантов составило порядка 78 тысяч человек.

Центр профориентации – это уникальное выставочное пространство метрополитена. Здесь можно увидеть самый первый билет для проезда в метро под номером А00001, старые навигационные таблички, фотографии, рабочее место поездного диспетчера и даже часть вагона серии 81-717/714 («Номерной»).