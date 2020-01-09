РИАМО - 9 янв. На новогодних каникулах в парках Московской области прошло более 400 праздничных мероприятий, которые посетили свыше 500 тысяч гостей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Для жителей Подмосковья в парках были организованы интерактивные игры, развлекательные программы с анимацией, эстафетами и соревнованиями, квесты, различные мастер-классы, концертные программы и конкурсы», - говорится в сообщении.

В парках работает 35 кафе и ресторанов, которые подойдут как для индивидуального, так и для семейного отдыха. Также для народных гуляний были организованы нестационарные точки питания и фудкорты, приехали фудтраки с эксклюзивными проектами.

Во время новогодних каникул два раза в день проводили контроль за содержанием всех 100 парков. В среднем в уборке территории было задействовано до 400 человек и около 200 единиц техники ежедневно.

«Во всех парках культуры и отдыха Московской области работают тепловые зоны с очагами и самоварами с бесплатным чаем», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Кроме того, посетители парков могут покататься на 26 тюбинговых горках: 18 возведенных и восемь на естественных рельефах; 40 катках: 35 с естественным льдом и пять с искусственным.

Новшествами этого года в парках региона стали слэклайн-площадки (на них находится натянутая стропа, по которой ходят, прыгают, на которой делают трюки) «Перейди в 2020 год». Первая в области площадка с воздушной подушкой появилась в парке «Сестрорецкий» (городской округ Клин).

Также в Центральном парке Богородского округа и в парке «Сестрорецкий» малыши в возрасте от трех до шести лет смогут научиться кататься на сноуборде.

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