РИАМО - 9 янв. В Подмосковье обеспечили права 478 граждан - дольщиков жилого комплекса «Маяк» в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома №2, корпуса 1, 2 в ЖК «Маяк» на Комсомольской улице.

«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован застройщиком на первый квартал 2018 года. В связи с тем, что застройщиком долго приводилась в соответствие проектная документация, сроки сдачи объекта переносились», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Она добавила, что на данный момент строительство дома №2 ЖК «Маяк» завершено, получено разрешение на ввод. В ближайшее время 478 семей смогут въехать в свои квартиры.

Застройщиком объекта является ООО «ДомСтрой».