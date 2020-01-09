РИАМО - 9 янв. В праздничные дни нового года жителям 16 столичных домов, вошедших в программу реновации, предложили равнозначные квартиры в стартовых домах, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Дома возвели в районах Бескудниковский, Дмитровский, Можайский, Северное Измайлово, Нагатинский затон и Проспект Вернадского.

«Переезды стартовали в домах на Бескудниковском и Карельском бульварах, на 15-й Парковой улице, Щелковском шоссе, а также улицах Судостроительная, Красных Зорь, Лобачевского, Коштоянца и 9-я Северная линия», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что больше всего домов по реновации – три, находятся на улице Коштоянца.

По его словам, сейчас по реновации переселяют жителей 128 домов в 49 современных новостроек. В новых квартирах для москвичей сделали улучшенную отделку, установили сантехнику.

На первых этажах построенных по реновации домов будут магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции. Также здания полностью адаптированы для маломобильных жителей.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в столице в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона горожан и предусматривает расселение 5173 домов.

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