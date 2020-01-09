РИАМО – 9 янв. Российский хоккеист Евгений Малкин, играющий на позиции нападающего за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборную РФ, вошел в символическую команду десятилетия по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает Газета.ru.

Кроме Малкина, в нападении оказался его одноклубник Сидни Кросби, а также хоккеист из Швеции Уильям Нюландер. В линию защиты были включены хоккеисты из Канады Дрю Даути и Ши Уэбер

«С 2010 по 2019-й год 33-летний россиянин дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и серебряным призером (2010, 2015), а также завоевал бронзу (2019). В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром мирового первенства, набрав 19 (11+8) очков», – отмечается в материале.

На ворота в команде мечты «поставили» спортсмена из Финляндии Пекка Риине.