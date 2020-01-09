РИАМО - 9 янв. За новогодние каникулы от фейерверков и петард в Подмосковье пострадали семь человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Семь человек обратились за помощью в медицинские организации Московской области с травмами после неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в период новогодних и рождественских праздников», - говорится в сообщении.

Все обратившиеся к медикам - это юноши и мужчины в возрасте от 12 до 59 лет. Двое пострадавших – подростки из Домодедова и Воскресенска. Также несчастные случаи произошли в Чехове, Дмитрове и Электростали.

Во всех случаях пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.