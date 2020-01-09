РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Тематическая выставка, посвященная неделе науки и техники для детей и юношества, откроется 10 января в филиале МУК «Красковская централизованная библиотечная система» в Люберцах, сообщила председатель комитета по культуре администрации горокруга Светлана Носкова.

Выставка направлена на развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников.

«Неделя науки и техники для детей и юношества проводится в России ежегодно с 4 по 10 января. Мероприятия, посвященные этому событию, пройдут и в нашем округе. В день открытия экспозиции библиотекари проведут тематическую беседу с подрастающими исследователями и учеными, ответят на их вопросы и предложат взять для чтения понравившуюся книгу», – сказала Носкова.

Юные посетители смогут ознакомиться с литературой отечественных и зарубежных авторов. «Подводный мир», «Что такое время», «Забавная физика», «Простые опыты» – всего будет представлено порядка 15 научно-популярных книг, рассчитанных на детей среднего и старшего школьного возраста.

Выставка начнет работу в 13:00. В последующую неделю экспозицию можно будет посетить с 11:00 до 19:00. Ее работа завершится 17 января.

Адрес филиала библиотеки: поселок Красково, улица Школьная, дом №2.

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