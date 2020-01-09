РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 янв. Госавтоинспекторы Балашихи в рамках информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» провели акцию «Заметный пешеход» и напомнили детям о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Акция «Заметный пешеход» проводилась в период зимних каникул и была направлена на повышение безопасности детей-пешеходов на дорогах округа и популяризацию ношения световозвращающих элементов. Местом проведения акции стал нерегулируемый пешеходный переход в Балашихе.

«Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи провели профилактические беседы с юными пешеходами и их родителями о важности соблюдения правил дорожного движения и ношения световозвращающих элементов, обратив особое внимание на то, что с наступлением осеннее-зимнего периода продолжительность светового дня и вероятность того, что водитель заметит пешехода на неосвещенных участках дорог, значительно уменьшается», – говорится в сообщении.

Всем участникам акции были вручены световозращающие элементы в виде браслетов, которые они разместили на верхней одежде.

Использование одежды со световозвращающими элементами позволит ребятам обеспечить свою безопасность на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя.

Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей, и они всегда были видны водителю.

Световозвращатели у ребенка ростом до 140 сантиметров можно размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы он был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта. Также их можно прикрепить на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.