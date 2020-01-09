РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В семи деревнях микрорайона Дубровицкий подмосковного Подольска в 2019 году установили площадки для сбора бытовых отходов, в четверг они начали работать, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В 2019 году по обращению территориального отдела «Дубровицкий» представители регионального оператора ООО «МСК НТ» оборудовали семь площадок в деревнях Докукино, Лемешово, Наумово, Кутьино, Жарково, Булатово и поселке Поливаново», – сказал Боярко.

По его словам, все они с четверга начали работать. В 2020 году площадки продолжат оснащать необходимым оборудованием.